انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال مادورو (صور)

من قصر الرئاسة إلى قفص الاتهام.. القصة الكاملة لمحاكمة مادورو في نيويورك؟

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس أن آلافًا من أنصار مادورو خرجوا إلى شوارع كاراكاس يوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم المحتجز.

ويتجمع المتظاهرون أمام الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث تؤدي حليفة مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك احتفالات تُقام في فنزويلا باعتقال مادورو، حيث لا يزال التعبير عن المعارضة العامة يُشكل خطرًا في ظل نظام حلفاء مادورو.

وفي تشيلي والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا وكولومبيا، احتشدت حشود غفيرة من معارضي مادورو - بمن فيهم كثيرون ممن فروا من فنزويلا خلال فترة رئاسته - خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال باعتقال القوات الأمريكية للزعيم.