إعلان

انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال مادورو (صور)

كتب : مصراوي

10:15 ص 06/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال على مادورو (2)
  • عرض 6 صورة
    انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال على مادورو (4)
  • عرض 6 صورة
    انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال على مادورو (1)
  • عرض 6 صورة
    انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال على مادورو (6)
  • عرض 6 صورة
    انقسام بين احتجاجات واحتفالات في أنحاء العالم بعد اعتقال على مادورو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس أن آلافًا من أنصار مادورو خرجوا إلى شوارع كاراكاس يوم الاثنين للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم المحتجز.

ويتجمع المتظاهرون أمام الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث تؤدي حليفة مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز اليمين الدستورية رئيسةً مؤقتة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك احتفالات تُقام في فنزويلا باعتقال مادورو، حيث لا يزال التعبير عن المعارضة العامة يُشكل خطرًا في ظل نظام حلفاء مادورو.

وفي تشيلي والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا وكولومبيا، احتشدت حشود غفيرة من معارضي مادورو - بمن فيهم كثيرون ممن فروا من فنزويلا خلال فترة رئاسته - خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال باعتقال القوات الأمريكية للزعيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنصار مادورو رئيس فنزويلا الجمعية الوطنية الفنزويلية اعتقال مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: استهداف مستودعات للأسلحة ومواقع لـ حزب الله وحماس في
"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
أخبار مصر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)