برلماني يحذر من إنشاء الكليات قبل دراسة اختياجات سوق العمل - فيديو

كتب – أحمد العش:

11:07 م 07/01/2026

النائب نبيل العطار

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة التخصصات الدراسية في الجامعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، قائلًا: "لازم يكون فيه تقنين للتخصصات، وندرس احتياجات السوق، مش كل اللي الناس بتحبه محتاجينه".

وتساءل العطار، خلال تصريحات لمصراوي، عن هل نحتاج كل هذا العدد من المحامين والأطباء والصيادلة؟، مضيفا: "لازم نفتح كليات للتخصصات اللي السوق محتاجها فعلًا، زي التجارة، الحقوق، تكنولوجيا المعلومات، والحاسبات والمعلومات"، مؤكدًا "الدراسة لازم تكون مرتبطة بسوق العمل ومستقبل مصر."

وأضاف نبيل العطار، أن البطالة بين الخريجين نتيجة لهذا الخلل، موضحًا:"اليوم عندنا مهندسين مش لاقيين شغل، ممكن يشتغلوا أي حاجة تانية، وأطباء بلا عمل مضطرين للعمل في وظائف لا تتطلب شهادتهم، وكل ده بعد تكاليف الدولة لـ7 سنوات عشان يخرج طبيب، علشان كده لازم نقلل الظاهرة دي ونضع حلول واضحة بدل ما نفتح كليات من غير دراسة احتياجات السوق."

وأشار العطار، فيما يتعلق بالملف الصحي في محافظة الشرقية، إلى وجود أزمة في الخدمات الطبية، قائلًا: "الصحة من أولوياتنا.. في الدائرة السابعة في الشرقية هناك مستشفيات لا تعمل من 23 سنة، وهناك قرية بها نصف مليون نسمة لا يوجد بها أي مركز صحي"، مضيفًا: "مستشفى الدميين مجهز بالكامل لكنه مغلق، ولازم نستفيد من المنشآت دي ونعطيها لأي جهة حكومية تحقق استفادة للمواطنين".

النائب نبيل العطار مجلس النواب التخصصات الدراسية في الجامعات سوق العمل

