قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركات الدفاع لا تنتج المعدات العسكرية الأمريكية بالسرعة الكافية ولا تجري لها الصيانة اللازمة بالسرعة المطلوبة.

وأكد ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعات الدفاعية بطيء في تسليم المعدات الحيوية للقوات المسلحة الأمريكية وحلفائها.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة لجميع المقاولين الدفاعيين في الولايات المتحدة، وصناع الدفاع ككل بالحذر، مضيفًا: "في حين أننا نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم (لا توجد دولة أخرى قريبة حتى من ذلك!)".

وأشار ترامب، إلى أن المقاولين الدفاعيين يصدرون حاليًا أرباحًا ضخمة لمساهميهم وعمليات إعادة شراء أسهم ضخمة، على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بهذا الوضع أو التسامح معه بعد الآن.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رواتب المديرين التنفيذيين في صناعة الدفاع باهظة وغير مبررة نظراً للبطء الشديد الذي تقوم به هذه الشركات في تسليم المعدات الحيوية لجيشنا وحلفائنا.

وأضاف ترامب:"أن الرواتب وخيارات الأسهم وكل أشكال التعويضات الأخرى مرتفعة للغاية بالنسبة لهؤلاء المديرين التنفيذيين. لا تنتج شركات الدفاع معداتنا العسكرية العظيمة بالسرعة الكافية، وبمجرد إنتاجها، لا تقوم بصيانتها بشكل صحيح أو سريع".

وذكر ترامب أنه من هذه اللحظة فصاعدا، يتعين على هؤلاء المسؤولين التنفيذيين بناء مصانع إنتاج جديدة وحديثة، سواء لتسليم وصيانة هذه المعدات المهمة، أو لبناء أحدث نماذج المعدات العسكرية المستقبلية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "أنه حتى يفعلوا ذلك، لا ينبغي السماح لأي مسؤول تنفيذي بكسب ما يزيد على خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ يبدو مرتفعاً، ولكنه مجرد جزء بسيط مما يكسبونه الآن".

وطالب ترامب بشكل فوري تحسين عملية صيانة وإصلاح المعدات العسكرية وتسريعها.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع حتى يتم تصحيح هذه المشاكل.

بالنسبة للرواتب وتعويضات المديرين التنفيذيين، قال ترامب أن المعدات العسكرية لا يتم تصنيعها بالسرعة الكافية، ويجب أن يتم بناؤه الآن من خلال توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم".