تحية من الأمة العربية.. رئيس كولومبيا ينشر صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي

كتب-عبدالله محمود:

10:52 م 07/01/2026

جوستافو بيترو

أثار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، جدلًا واسعًا بعد نشره صورة معدلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، زعم من خلالها تلقيه دعما من الأمة العربية.

ونشر الرئيس الكولومبي اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مكتوب عليها عبارة باللغة العربية تقول: "كل الدعم لفخامة الرئيس وللشعب الكولوميي الشقيق.. تحية ثورية من الأمة العربية".

وفي وقت سابق، قال بيترو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من الخرف الشيخوخي، وذلك ردا على اتهامات وجهها ترامب للرئيس الكولومبي بالتواطؤ مع شبكات الاتجار بالمخدرات.

وكتب بيترو في منشور على منصة "إكس" أن "وصفه كمجرم ومتورط في تجارة المخدرات، كما يدعي ترامب، لا يدل إلا على حالة من الخرف الشيخوخي"، معتبرا أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس.

وأضاف أن من صوتوا لترامب أو أبدوا إعجابهم بأفكاره "يجب أن يدركوا أنهم دعموا أشخاصا جشعين وضعوا أنفسهم فوق القانون".

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو دونالد ترامب يعاني من الخرف الشيخوخي جوستافو بيترو بالذكاء الاصطناعي

