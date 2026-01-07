محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟

منتخب وحيد لم يحصل على اللقب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. من هو؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما اكتملت أضلاع الـ8 منتخبات في دور الثمانية.

وبعد انتهاء دور الـ16، برز اسم أكثر من حارس بعد تألقه ونجاحه في تسجيل عدد من التصديات، يتخللهم الحارس المصري محمد الشناوي الذي حل في المركز السادس.

أفضل 10 حراس بأمم أفريقيا من حيث التصديات

حارس منتخب بوتسوانا .. جواتسيوني فوكو– 20 تصدياً

حارس زيمبابوي واشنطن أروبي – 20 تصدياً

حارس موزمبيق إيرنان – 15 تصدياً

حارس تنزانيا زوبيري فوبا ماسودي – 13 تصدياً

حارس السودان منجد النيل – 13 تصدياً

حارس مصر محمد الشناوي – 11 تصدياً

حارس الكونغو ويلارد موانزا – زامبيا – 10 تصديات

حارس بوتسوانا ليونيل إمباسي – 10 تصديات

حارس جنوب أفريقيا ويليامز– 9 تصديات

حارس مالي دجيجي ديارا– 9 تصديات

