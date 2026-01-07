لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بالعصب السابع بالوجه خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها على قناة "الشمس".

وقالت لقاء: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء، حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور".

وتابعت: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

وأضافت لقاء سويدان: "هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء ليا".