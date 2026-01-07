إعلان

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه

كتب : هاني صابر

08:51 م 07/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لقاء سويدان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بالعصب السابع بالوجه خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها على قناة "الشمس".

وقالت لقاء: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء، حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور".

وتابعت: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

وأضافت لقاء سويدان: "هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء ليا".

الفنانة لقاء سويدان لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع بالوجه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
زووم

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل
أخبار مصر

فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل
السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض
زووم

نجوم NFL وفنانون عالميون يلتقون في حدث يجمع الرياضة والترفيه بموسم الرياض
"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة محلية

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل