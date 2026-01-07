لحظة اغتيال رئيس المخابرات بمدينة إيرانشهر الإيرانية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال محمود حقيقت، أحد العناصر البارزة في شرطة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان.

BREAKING: The moment of the assassination of Mahmoud Haqiqat, commander of the police station in Iranshahr, Iran. He was the former head of the city’s Intelligence and was responsible for cracking down on anti-regime Baluchs in the city. pic.twitter.com/TFv6TzclKh — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

وأعلنت جماعة جيش الظلم في بيان الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم على ضابط الأمن محمود حقيقت في مدينة إيرانشهر.

ونشرت الجماعة التي يصفها النظام الإيراني بالإرهابية، فيديو يوثق لحظة اغتيال حقيقت الرئيس السابق لمخابرات المدينة، والذي كان مسؤولاً عن قمع المتظاهرين ضد النظام بالمدينة.