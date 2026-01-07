إعلان

لحظة اغتيال رئيس المخابرات بمدينة إيرانشهر الإيرانية.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

11:22 م 07/01/2026

اغتيال محمود حقيقت

أفادت وسائل إعلام إيرانية باغتيال محمود حقيقت، أحد العناصر البارزة في شرطة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأعلنت جماعة جيش الظلم في بيان الأربعاء، مسؤوليتها عن الهجوم على ضابط الأمن محمود حقيقت في مدينة إيرانشهر.

ونشرت الجماعة التي يصفها النظام الإيراني بالإرهابية، فيديو يوثق لحظة اغتيال حقيقت الرئيس السابق لمخابرات المدينة، والذي كان مسؤولاً عن قمع المتظاهرين ضد النظام بالمدينة.

مدينة إيرانشهر اغتيال محمود حقيقت إيران جماعة جيش الظلم

