درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

06:53 م 07/01/2026
    جلسة تصوير درة (1)
    سيلفي درة (2)
    درة مع كلبها (1)
    درة مع كلبها (2)
    سيلفي درة (1)
    اطلالة انيقة لدرة
    احدث جلسة تصوير لدرة (2)
    احدث جلسة تصوير لدرة (1)
    الفنانة درة

خطفت الفنانة درة التونسية الأنظار وتألقت من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

خضعت درة لجلسة تصوير شتوية كشفت فيها عن جمالها واناقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ظهرت درة بإطلالة مميزة مرتدية بنطال جينز طويل وبلوزة شتوية، مع بالطو طويل، نالت إعجاب المتابعين.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبيبتي القمر اللي بتنور ليلي"، "أجمل درة بالعالم"، "حبيبتنا العسل"، "قمر يا حلوة".

تستعد درة للظهور على شاشات التلفاز رمضان 2026، في مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أعمال درة السينمائية

كما تشارك درة في فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

درة انستجرام درة إطلالة درة

