إعلان

إخماد حريق بمحول كهربائي أسفل عمارة سكنية في طنطا

كتب - مصراوي:

11:09 م 07/01/2026

حريق داخل محول كهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من إخماد حريق نشب في محول كهربائي أسفل عمارة السعادة بمنطقة دوران هارون الرشيد بمدينة طنطا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محول كهرباء بإحدى العقارات السكنية بدائرة قسم طنطا، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ومنع امتداد الحريق إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية حريق محول كهربائي طنطا هارون الرشيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026
زووم

"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان