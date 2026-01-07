إخماد حريق بمحول كهربائي أسفل عمارة سكنية في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من إخماد حريق نشب في محول كهربائي أسفل عمارة السعادة بمنطقة دوران هارون الرشيد بمدينة طنطا، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالغربية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محول كهرباء بإحدى العقارات السكنية بدائرة قسم طنطا، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها في وقت قياسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ومنع امتداد الحريق إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.