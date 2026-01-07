أول تعليق من مدرب الكونغو على واقعة عمورة والمشجع "لومومبا"

منتخب وحيد لم يحصل على اللقب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.. من هو؟

خرج المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن صمته فيما يخص واقعة اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة والمشجع الكونغولي الشهير "لومومبا".

وقال ديسابر عبر حسابه الرسمي: “عزيزي محمد عمورة.. يوجه لك الشعب الكونغولي تحياته، في روح يسودها السلام والأخوّة".

وتابع: "على إثر مباراة الأمس، صدرت بعض التصرفات التي أثارت الاستغراب والتأثر لدى عدد كبير من الجماهير الكونغولية، خاصة تلك المتعلقة بتمثال باتريس إيميري لومومبا، الرمز البارز للوحدة الإفريقية وأحد أهم الرموز التاريخية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.”

وأضاف: “وفاءً لقيمه، اختار شعبنا التهدئة والتسامح، خاصة بعد اعترافك بأن ما حدث كان تصرفًا غير مقصود، نابعًا من عدم الإلمام بالحمولة الرمزية العميقة لهذه الشخصية التاريخية. نأمل أن يكون تاريخ وإرث لومومبا قد أصبحا اليوم أوضح وأكثر حضورًا لديك.”

واختتم مدرب الكونغو رسالته قائلاً: "نتمنى لك التوفيق في بقية مشوار المنافسة، وأن تواصل تمثيل قيم الرياضة وإفريقيا بأفضل صورة على الساحة العالمية."

ماذا حدث من عمورة تجاه المشجع لومومبا؟

بعد هدف الجزائر القاتل مساء أمس الثلاثاء في شباك الكونغو، قام اللاعب محمد عمورة بتقليد تصرف المشجع الشهير ميشيل نكوكا الملقب "بـ لومومبا" وسقط على الأرض، في تصرف ربطه البعض بالسخرية من المشجع.

وتصدر لومومبا حديث البطولة في نسختها الجارية، بسبب وقوفه طوال دقائق مباريات منتخب الكونغو، رافعًا يده بطريقة ثابتة طوال الـ90 دقيقة، وذلك تخليدًا للراحل باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء للكونغو بعد الاستقلال،

