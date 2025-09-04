إعلان

الحوثيون: استهدفنا مطار "بن جوريون" بصاروخ باليستي في عملية ناجحة

10:06 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

الحوثيون يستهدفون أهداف إسرائيلية أرشيفية

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت مطار اللد "بن جوريون" في يافا المحتلة بصاروخ باليستي.

وأكد سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى تعليق حركة المطار وهروب المستوطنين، مشيرا إلى أن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في اعتراض الصاروخ.

في المقابل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد.

وأضاف الجيش: "يطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

