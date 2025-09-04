

وكالات

ناقش رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل خلال لقائهما خطط التعاون بين بيونج يانج وموسكو وأكدا الإرادة لتطوير العلاقات الثنائية.

قالت وكالة الأنباء الكورية المركزية: "ناقش قائدا الدولتين بالتفصيل الخطط المستقبلية للتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا وأكدا مرة أخرى الإرادة القوية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية على مستوى عال".

وبحسب الوكالة، تبادل كيم جونج أون والرئيس بوتين الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، إذ جرت المقابلة في جو ودي.

وأشارت الوزارة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أكد أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالح الأمن القومي، وتعتبر هذا واجبا أخويا، وفقا لروسيا اليوم.

كتبت: "قال الرفيق كيم جونج أون خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية ستواصل دعم كفاح حكومة وجيش وشعب روسيا بالكامل لحماية السيادة والسلامة الإقليمية ومصالح الأمن القومي، واعتبار هذا واجبا أخويا، والبقاء دائما مخلصة لتنفيذ المعاهدة بين دولتي كوريا الشمالية وروسيا".

وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية، أشاد بوتين خلال اللقاء بشجاعة وبطولة المقاتلين الكوريين التي لا مثيل لها في عملية تحرير مقاطعة كورسك، مشددا على أن روسيا لن تنسى أبدا مساهمتهم.