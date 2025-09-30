نتنياهو: تعيين دافيد زيني رئيسًا للشاباك لمدة 5 سنوات

وكالات

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الحكومة صدقت بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك لمدة 5 سنوات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو قال خلال جلسة الحكومة إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سينهي مهامه قريبا.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن حركة جودة الحكم في إسرائيل تقدم التماسا ضد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك.

وقال رئيس الحركة المحامي إلياد شراجا، إن قرار الحكومة بتعيين زيني يستند إلى إجراءات معيبة ويتجاهل سلسلة طويلة من التحذيرات الخطيرة، مؤكدا أنه قرار غير معقول على الإطلاق ويهدد استقلالية الشاباك.