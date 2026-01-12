إعلان

بلجيكا تتحرك ضد إيران وتدعم المتظاهرين.. ماذا يحدث؟

كتب : مصراوي

11:40 م 12/01/2026

بلجيكا

وكالات

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إنه تم استدعاء السفير الإيراني في بروكسل، لإدانة جميع أعمال العنف التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المتظاهرين.

ومن جانبه، فرض البرلمان الأوروبي حظر على دخول الدبلوماسيين وممثلي الحكومة الإيرانيين مقره، وذلك مع استمرار السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.


وبحسب وول ستريت جورنال، فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى غدًا الثلاثاء إحاطة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران.


وقال مسؤولين أمريكيين، في تصريحات لـ وول ستريت جورنال، إن اجتماع ترامب سيناقش خطوات محتملة منها توجيه ضربات عسكرية ونشر أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية.


وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من من بين الخيارات هو فرض المزيد من العقوبات على الحكومة الإيرانية وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت، لافتين إلى أن ذلك جاء بعدما هددت إيران اليوم الأحد بالرد من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية إذا وجهت لها الولايات المتحدة أي ضربات.

بلجيكا إيران احتجاجات ايران

