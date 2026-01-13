إعلان

"حرب إيران إذا اشتعلت لن تنطفئ".. تحذير قوي من ميليشيا عراقية لأمريكا

كتب : مصراوي

12:03 ص 13/01/2026

إيران

وكالات

أصدرت "كتائب حزب الله"، وهي أقوى ميليشيا مدعومة من إيران في العراق، تحذيراً للولايات المتحدة اليوم، محذرةً من احتمال نشوب صراع مع إيران.

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المحتملة في إيران في أعقاب الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، حيث يفكر في تنفيذ تهديداته الأخيرة بضرب النظام إذا استخدمت القوة المميتة ضد المدنيين.

وفي بيان لها، حذرت الميليشيا الولايات المتحدة قائلة: "إن الحرب ضد إيران ليست نزهة، بل هي نار إذا اشتعلت، فلن تنطفئ حتى تُلطخ أنوفكم بالتراب، وستدفعون ضعف ما يهدف سيدكم الجشع إلى كسبه من أرباح".

كما حثّت كتائب حزب الله مقاتليها على التضامن مع الشعب الإيراني، واصفةً الدفاع عن إيران بأنه دفاع عن حرمات الأمة الإسلامية جمعاء، داعية كذلك العراقيين والجماعات المتحالفة معهم إلى توخي الحذر وتجاهل "أصوات الخونة والمثيرين للذعر".

إيران ميليشيا أمريكا كتائب حزب الله

