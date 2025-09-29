شهدت مدينة بيلجورود الروسية مساء الأحد، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، يُعد الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022، وذلك عقب هجوم صاروخي أوكراني، بحسب ما أفادت تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى الانقطاع إلى غرق آلاف المنازل في الظلام، حيث تحدث شهود عيان عن محاصرة أشخاص داخل المصاعد وتوقف الخدمات الأساسية. ورجّحت التقارير أن صاروخًا أوكرانيًا أصاب محطة للتدفئة في المدينة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة انفجارات ضخمة وأعمدة دخان كثيفة تتصاعد من الموقع المستهدف.

من جانبه، أكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو نشره عبر "تليجرام" أن بيلجورود تواجه "انقطاعات كبيرة" في الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار سريان حالة التأهب للغارات الجوية، وداعيًا السكان إلى اللجوء للملاجئ والأقبية. كما أوضح أن شخصين أصيبا جراء الهجوم، لافتًا إلى أن المستشفيات تعمل حاليًا بواسطة مولدات طوارئ. وأظهرت مشاهد مصورة الشوارع وقد غمرها الظلام، فيما شكلت أضواء السيارات المصدر الوحيد للإنارة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بيلجورود، إضافة إلى إسقاط مسيّرة أخرى في مقاطعة كورسك، وذلك بين الساعة 13:30 و23:00 بتوقيت موسكو يوم الأحد.

وتُعد بيلجورود، التي يقطنها أكثر من 300 ألف نسمة، من أبرز المدن الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وقد تعرضت مرارًا لهجمات بمسيّرات خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، إلا أن الهجوم الأخير كان الأكثر تأثيرًا بعدما تسبب بانقطاع شامل للتيار الكهربائي.