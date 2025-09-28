نتنياهو عن خطة ترامب بشأن حرب غزة: "لا اتفاق نهائي"

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إن تفاصيل مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن الحرب في قطاع غزة، لم نتُتفق عليها بعد ولكن نعمل عليها حاليًا.

وعلق نتنياهو على خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً:"نعمل عليها، ولم يُتفق عليها نهائيًا بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب حاليًا".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، "آمل أن نتمكن من دفعها قدمًا، لأننا نريد إطلاق سراح الأسرى، ونريد إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية حماس داخل قطاع غزة، ونزع سلاحها"، متابعًا "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح في المستقبل الجديد الذي يُبنى لسكان غزة والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".

وأوضح نتنياهو، "أنه إذا أطلق قادة حماس سراح الأسرى ووافقوا على إنهاء الحرب، فإن إسرائيل ستسمح لهم بمغادرة قطاع غزة".

وأكد نتنياهو، أنه لا يزال يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، مضيفًا: "هناك من يعتقد أنه ستكون هناك سلطة فلسطينية مُصلَحة ستغير طابعها تمامًا وتقبل الدولة اليهودية، وأنا لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وعن حرب الإبادة في غزة وتجويع السكان، زعم نتنياهو أن حماس هي السبب الرئيس موضحا: "أعتقد أن كل شيء يجب أن يُلقى على عاتق حماس، لماذا واجهنا مشكلة إطعام سكان غزة؟ لأن حماس نهبت الأسلحة، وقتلت السائقين، واستولت على الشاحنات، واستولت على الطعام لنفسها".

وواصل نتنياهو ادعاءاته: "ما حاولنا فعله هو بناء نقاط توزيع لتفادي عمليات السطو التي تقوم بها حماس، هؤلاء اللصوص، وأنشأنا نقاط توزيع على طول قطاع غزة، كانت هذه النقاط مأهولة بشركات أمريكية، ليس لمنع الفلسطينيين، بل لجلب الطعام لهم، كما فعلنا منذ بداية الحرب قبل بدء عمليات النهب. للأسف، لم ينجح الأمر".