نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن سيطرح ملف فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن خلال جدول لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.

وأكد المصدر، خلال تصريحات اليوم الأحد للبث العبرية، أن نتنياهو يعتبر غور الأردن منطقة استراتيجية، وطرح ملف فرض السيادة عليها يأتي ضمن أولوياته السياسية والأمنية.

وكان وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رسالة لقادة العالم والمجتمع الدولي، بعد اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بالدولة الفلسطينية، واعتزام 7 دول أخرى للاعتراف خلال مؤتمر نيويورك غدا الاثنين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن "رسالتي للقادة الذين اعترفوا بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023، أنتم تمنحون مكافأة ضخمة للإرهاب".

وأضاف نتنياهو، أن رد إسرائيل على اعتراف الدولة الفلسطينية سيكون بعد عودته من الولايات المتحدة، قائلا "لن تقام دولة فلسطينية وسنواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".

بدوره، اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اعتراف كندا وأستراليا وبريطانيا بدولة فلسطينية هو إعلان لا معنى له تفوح منه رائحة معاداة السامية وكراهية إسرائيل، مطالبا بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من جماعة الإخوان المسلمين التابعة لها في المملكة المتحدة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن قادة حماس يقرون علينا أن الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة مباشرة وثمرة لهجوم السابع من أكتوبر.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.