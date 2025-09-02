ترامب: أتابع الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا عن كثب وستسمعون أخبارا قريبا

وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تطورات جديدة في جهوده لإحلال السلام في أوكرانيا، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل محددة أثناء تلقيه أسئلة من وسائل الإعلام في البيت الأبيض اليوم.

عندما سُئل في المكتب البيضاوي عمّا إذا كان قد تحدّث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب: "لقد تعلّمتُ أمورًا ستكون مثيرة للاهتمام للغاية، أعتقد أنكم ستعرفون خلال الأيام القليلة القادمة أيّ تعليقات، ستعرفون".

ولم يحدد ترامب ما هي العواقب، إن وجدت، التي قد تترتب على عدم عقد اجتماع ثنائي بين بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

قال ترامب: "سنرى ما سيحدث، سنرى ما سيفعلونه وما سيحدث، أتابع الأمر عن كثب".