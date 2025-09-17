

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب الرياض بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية التي شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات مسلحة.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان: "رحبت المملكة بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد".

وجددت المملكة دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارا وازدهارا.

وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، أنه تمت صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء.

وأشار إلى أن هذه الخارطة تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة أولها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي، وثاني هذه الخطوات ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وثالثها تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين.

وتابع أن رابع الخطوات إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية وخامسها نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.

وأشار إلى أن سادس الخطوات العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وأخيرا إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء بجميع مكوناتهم".