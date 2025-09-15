إعلان

احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف خط النهاية في سباق "الفويلتا" بإسبانيا (صور)

03:26 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (3)
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (5)
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (6)
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (7)
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (4)
  • عرض 7 صورة
    احتجاجات مؤيدة لفلسطين (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

توقفت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، الأحد، قبل 56 كيلومتراً من الوصول إلى العاصمة مدريد، بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين المسار النهائي للسباق، وفق ما أعلنه المنظمون. القرار يعني غياب التتويج المعتاد في المرحلة الختامية، ليُحسم اللقب لصالح الدنماركي يوناس فينجيغارد، الذي تصدّر الترتيب العام وظفر بالدورة الثمانين لـ"لا فويلتا".

وطغت مشاهد الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية على مجريات المنافسات، فقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية اضطرابات متكررة في مراحل عدة، ما جعل الرياضة تختلط بالسياسة على نحو غير مسبوق.

في مدينة فيغيريس، دخل نشطاء المسار رافعين الأعلام الفلسطينية، بينما تكررت المشاهد ذاتها في أندورا وبلباو، حيث اضطر المنظمون إلى إيقاف المرحلة قبل ثلاثة كيلومترات فقط من خط النهاية إثر تدفق المتظاهرين اعتراضاً على مشاركة الفريق الإسرائيلي.

ولم تتوقف التداعيات عند ذلك؛ ففي المرحلة الخامسة عشرة وقع حادث مؤسف بعد اصطدام أحد المحتجين بالدراج الإسباني خافي رومو من فريق موفيستار، ما أجبره على الانسحاب. ومع تصاعد الضغوط الشعبية، ارتفعت أصوات داخل إسبانيا ترفض مشاركة الفريق الإسرائيلي، الأمر الذي دفعه لاحقاً إلى إزالة اسم "الدولة الصهيونية" من قميصه الرسمي.

تأثر التنظيم بشكل متواصل بالاحتجاجات، حيث أُوقف السباق مرة أخرى على بُعد ثمانية كيلومترات من النهاية في إحدى المراحل، كما تقلص سباق ضد الساعة في بلد الوليد من 27 كيلومتراً إلى 12 فقط لأسباب أمنية، بعد أن أُغلق المسار أمام المتسابقين تقريباً.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في ساحة سيبيليس وسط مدريد، إذ امتلأت الشوارع بحشود ضخمة رفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات داعمة، فيما واجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإعادة السيطرة على محيط الحلبة الختامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلسطين مدريد القضية الفلسطينية احتجاجات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم