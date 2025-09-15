وكالات

توقفت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، الأحد، قبل 56 كيلومتراً من الوصول إلى العاصمة مدريد، بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين المسار النهائي للسباق، وفق ما أعلنه المنظمون. القرار يعني غياب التتويج المعتاد في المرحلة الختامية، ليُحسم اللقب لصالح الدنماركي يوناس فينجيغارد، الذي تصدّر الترتيب العام وظفر بالدورة الثمانين لـ"لا فويلتا".

وطغت مشاهد الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية على مجريات المنافسات، فقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية اضطرابات متكررة في مراحل عدة، ما جعل الرياضة تختلط بالسياسة على نحو غير مسبوق.

في مدينة فيغيريس، دخل نشطاء المسار رافعين الأعلام الفلسطينية، بينما تكررت المشاهد ذاتها في أندورا وبلباو، حيث اضطر المنظمون إلى إيقاف المرحلة قبل ثلاثة كيلومترات فقط من خط النهاية إثر تدفق المتظاهرين اعتراضاً على مشاركة الفريق الإسرائيلي.

ولم تتوقف التداعيات عند ذلك؛ ففي المرحلة الخامسة عشرة وقع حادث مؤسف بعد اصطدام أحد المحتجين بالدراج الإسباني خافي رومو من فريق موفيستار، ما أجبره على الانسحاب. ومع تصاعد الضغوط الشعبية، ارتفعت أصوات داخل إسبانيا ترفض مشاركة الفريق الإسرائيلي، الأمر الذي دفعه لاحقاً إلى إزالة اسم "الدولة الصهيونية" من قميصه الرسمي.

تأثر التنظيم بشكل متواصل بالاحتجاجات، حيث أُوقف السباق مرة أخرى على بُعد ثمانية كيلومترات من النهاية في إحدى المراحل، كما تقلص سباق ضد الساعة في بلد الوليد من 27 كيلومتراً إلى 12 فقط لأسباب أمنية، بعد أن أُغلق المسار أمام المتسابقين تقريباً.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها في ساحة سيبيليس وسط مدريد، إذ امتلأت الشوارع بحشود ضخمة رفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات داعمة، فيما واجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإعادة السيطرة على محيط الحلبة الختامية.