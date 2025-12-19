مقتل وإصابة 19 شخصًا في هجوم على موقع عسكري شمال غرب باكستان

إسلام أباد-(أ ب)

أفادت السلطات الباكستانية بمقتل 4 جنود وإصابة 15 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، جراء اشتباك مسلح استمر ساعة اندلع نتيجة هجوم شنه انتحاري بسيارة مفخخة وثلاثة مسلحين على موقع عسكري بالقرب من قرية في شمال غرب باكستان، اليوم الجمعة.

وأفاد الجيش الباكستاني والشرطة المحلية أن الهجوم وقع في شمال وزيرستان، المعقل السابق لطالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى بإقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان.

وقالت الشرطة إن الانفجار تسبب في انهيار منازل مجاورة، مما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأعلن الجيش في بيان مقتل جميع المهاجمين على يد قوات الجيش أثناء الاشتباكات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجيش حمل طالبان باكستان مسؤولية الهجوم.

وأوضح الجيش أن المهاجمين حاولوا في البداية اقتحام محيط الموقع، لكن تم صدهم.

وأضاف البيان أن المسلحين بعد ذلك اخترقوا الجدار الخارجي بسيارة محملة بالمتفجرات.

وأشار الجيش إلى أن قوة الانفجار ألحقت أضرارا بالمنازل القريبة وبمسجد مجاور.

وقال الجيش إن الهجوم تم التخطيط له وتوجيهه عبر الحدود في أفغانستان.