"العنف قادم".. إيلون ماسك يدعو لتغيير الحكومة البريطانية

12:11 ص الأحد 14 سبتمبر 2025

إيلون ماسك

لندن - (د ب أ)

دعا إيلون ماسك إلى تغيير حكومة المملكة المتحدة وهاجم "فيروس تيار الوعي الاجتماعي"، فيما تحدث عبر رابط فيديو في تجمع الناشط البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون في لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وزعم مالك شركة إكس أن هناك حاجة إلى "حل البرلمان" وذكر أن "الهجرة الضخمة المنفلتة" تسهم في "تدمير بريطانيا"، مشيرًا في حديثه للحشد أن "العنف قادم" وأنه "إما أن تقاوم أو ستموت".

وانتقد إد ديفي زعيم الديمقراطيين الليبراليين ظهور ماسك، قائلا إن ديمقراطية المملكة المتحدة "ثمينة للغاية كي تصير ألعوبة لأقطاب التكنولوجيا الأجانب".

إيلون ماسك حكومة المملكة المتحدة فيروس تيار الوعي الاجتماعي تومي روبنسون لندن
