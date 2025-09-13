باكستان: لا نخشى تهديدات إسرائيل وقادرين على الدفاع عن أنفسنا

وكالات

أدان مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، الهجوم الإسرائيلي ضد الدوحة، معتبرا أنه غير مبرر ومؤكدا دعم بلاده لسيادة قطر.

وأكد أحمد، أن ما تقوم به إسرائيل في غزة حرب غير قانونية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي مُنع من اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار.

وأوضح أحمد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إسرائيل استهدفت المفاوضين وقامت بتقييد جهود الوسطاء، إذ تنتهج سلوكا غير مسؤول وينبغي الضغط عليها وإنهاء الحرب في غزة.

وأشار أحمد، إلى أن غزة تواجه مجاعة ولا "يمكننا أن نسمح لهذا أن يستمر وعلى مجلس الأمن التحرك"، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت قرارات مجلس الأمن لعقود ولا تحترم القانون الدولي الإنساني.

وشدد المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة، على أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة ولابد من حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، مضيفا أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية.

وقال أحمد، إنه يجب إقناع أمريكا بالضغط على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هناك فرصة ذهبية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ووقف الحرب وإدخال المساعدات.

وجدد أحمد، التأكيد على أن باكستان لا تخشى تهديدات إسرائيل وقادرة على الدفاع عن نفسها، موضحا أن الدعم للقضية الفلسطينية تضاعف بسبب الحرب على غزة واستهداف إسرائيل للمدنيين بالقصف والتجويع.