نجل نتنياهو يعلن انفصاله عن خطيبته اليهودية المغربية

القاهرة- مصراوي:

أعلن نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفنر نتنياهو، انفصالها عن خطيبته اليهودية من أصول مغربية، أميت يارديني وإلغاء حفل زفافهم المخطط له.

ووفقاً لقناة 14 العبرية، يرجع المقربون سبب الانفصال إلى الخلافات المستمرة بين الطرفين، التي أدت إلى توتر العلاقة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الانفصال نهائياً.

وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في نوفمبر 2024، إلا أن التوتر الأمني في المنطقة وعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان أجل الموعد إلى 16 يونيو 2025، ومع اندلاع الحرب مع إيران تم تأجيل الزفاف مرة أخرى.

لاحقاً، تم الإعلان بشكل غير رسمي عن تحديد موعد آخر في أواخر أغسطس، لكن الحفل لم يعقد، ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الإلغاء.

وبدأت قصة أفنر وأميت في مايو 2022، بعد ثلاثة أشهر فقط من انفصال أفنر عن خطيبته السابقة نوي بار، التي تزوجت لاحقاً من أوري إسحاق ولديها طفل منه.

وبعد 10 أشهر من بدء علاقته بأميت، أبدت الأخيرة إعجابها بأفنر وبوالديه، بيبي وسارة نتنياهو، ووصفت علاقتها بهما بالودية والمريحة، وانتقل الزوجان للعيش معاً في شمال تل أبيب.

وفي يوليو 2024 قدم أفنر عرض الزواج على أميت، وتبعه في أبريل 2025 احتفال الحناء التقليدي في موشاف مازور، وهو الحدث الذي شهد حضور صور نادرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته مع المخطوبين، ضمن احتفالات مامونا.