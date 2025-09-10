إعلان

ترامب: نتنياهو أخبرني بعد الهجوم على قطر أنه يريد صنع السلام

12:19 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو

background

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن وزارة الحرب "البنتاجون" أبلغته صباح اليوم بأن إسرائيل تهاجم قيادات حركة حماس في قطر.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "هذا الصباح، أبلغ الجيش الأمريكي إدارة ترامب بأن إسرائيل تهاجم حماس التي، للأسف الشديد، كانت تقع في جزء من الدوحة، عاصمة قطر".

وأكد ترامب، أن "كان هذا قرارًا اتخذه رئيس الوزراء نتنياهو، ولم يكن قرارًا اتخذته".

وأوضح ترامب، أن "القصف الأحادي الجانب داخل قطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة، والتي تعمل بجد وتتحمل المخاطر بشجاعة معنا للتوسط في السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "مع ذلك، فإن القضاء على حماس، التي استفادت من بؤس أولئك الذين يعيشون في غزة، هدف نبيل. لقد وجهت على الفور المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله، ولكن لسوء الحظ، بعد فوات الأوان لوقف الهجوم".

وأوضح ترامب، أنه ينظر "إلى قطر باعتبارها حليفًا قويًا وصديقًا للولايات المتحدة، وأشعر بالأسف الشديد بشأن موقع الهجوم. أريد إطلاق سراح جميع الأسرى وجثث القتلى، وأن تنتهي هذه الحرب الآن!".

وتابع ترامب: "تحدثت أيضًا مع رئيس الوزراء نتنياهو بعد الهجوم. أخبرني رئيس الوزراء أنه يريد صنع السلام. أعتقد أن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون بمثابة فرصة للسلام. كما تحدثت مع أمير ورئيس وزراء قطر، وشكرتهما على دعمهما وصداقتهما لبلدنا. وأكدت لهم أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أراضيهم. لقد وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

هجوم إسرائيل على قطر تفجيرات قطر دونالد ترامب قمة النار نتنياهو
