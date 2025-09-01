وكالات

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في اجتماع عاصف للحكومة استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، قائلا إنه غير مطروح على الطاولة، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعه إلى عدم قبول اتفاق جزئي.

وأفادت الصحيفة أن رفض رئيس الوزراء للموضوع جاء رغم ضغوط وزراء اليمين المتطرف عليه لعقد تصويت لرفض الصفقة رسميا، في حين دفع رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وبعض وزراء الحكومة إلى قبولها، بحسب تسريبات متعددة من الاجتماع المغلق نشرت صباح الاثنين.

ركز اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في تل أبيب، الذي استمر قرابة ست ساعات، بشكل شبه كامل على خطط جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قدّمت خطة في الأسابيع الأخيرة لاحتلال كامل قطاع غزة، رغم إعلان حركة حماس قبل أسابيع موافقتها على اتفاق هدنة تدريجية للأسرى، مطابق تقريبًا للاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل سابقًا، في غضون ذلك، تخلّت إسرائيل رسميًا عن الاتفاقات المرحلية، مطالبةً باتفاق شامل لإعادة جميع الأسرى دفعةً واحدة، واستسلام حماس.

وبحسب التقارير، أصر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء إيال زامير، الذي تردد على نطاق واسع أنه يعارض خطة الاستيلاء على مدينة غزة، على إثارة قضية الصفقة المقترحة رغم أنها لم تكن على جدول الأعمال.

وتتضمن الصفقة التي وافقت عليها حماس في 18 أغسطس إطلاق سراح 10 أسرى أحياء وإعادة رفات 18 رهينة ميتة، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ونحو 1000 معتقل من غزة، ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إجراء مفاوضات من أجل إعادة الأسرى العشرين المتبقين، والذين يعتقد أن 10 إلى 12 منهم على قيد الحياة، ووضع نهاية دائمة للحرب.