أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى.. مشاهد من زلزال أفغانستان (فيديو-صور)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان ليل الأحد/الاثنين، ويعد أحد أسوأ الزلازل التي تشهدها البلاد.

❗️🇦🇫 - On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.



Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 1, 2025



وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين. فيما نقلت طائرات هليكوبتر المصابين إلى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض بحثًا عن ناجين.

The world must help Afghanistan to cope with this disaster. Acc to the ministry of information & culture, over 250 people have lost their lives in the earthquake & ‘more than 500 injured, mostly in eastern Afghanistan. Death toll could rise. ⁦@UN⁩ ⁦@POTUS45⁩ pic.twitter.com/9HRwWzIyRd — Mushtaq Yusufzai (@MYusufzai) September 1, 2025



وتعمل فرق الإنقاذ من منظمة الصحة العالمية في أفغانستان والهلال الأحمر الأفغاني في نقل المصابين وتقديم المساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال المدمر.

This is incredibly sad and I’m so sorry to share it but I think everyone needs to see how deadly the earthquake in #Afghanistan has been.



Authorities say over 500 people have died in Koner and many people are still under the rubble. pic.twitter.com/3U5Uvrop4n — Aima Khan (@aima_kh) September 1, 2025



كما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة الحدودية مع إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إذ سُويت منازل من الطين والحجارة بالأرض بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة عند منتصف الليل على عمق 10 كيلومترات.

🚑 🚁 Injured victims of last night’s earthquake are being airlifted by helicopters from Kunar to Nangarhar for urgent medical treatment. Rescue & relief efforts continue as authorities work to support affected families. #Afghanistan #EarthquakeRelief pic.twitter.com/qWiGmaZ22G — Muhammad Jalal (@MJalalAf) September 1, 2025



وستؤدي هذه الكارثة إلى زيادة الضغط على موارد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، بدءًا من الانخفاض الحاد في المساعدات إلى الطرد الضخم لمواطنيها من الدول المجاورة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

⚠About 500 people died, over 1 thousand were injured in the #earthquake in #Afghanistan - RTA TV channel



According to the US Geological Survey, an earthquake with a magnitude of 6.0 occurred in the area of ​​the city of #Jalalabad, not far from the border with Pakistan.



A… pic.twitter.com/JxA7GtafRe — News.Az (@news_az) September 1, 2025



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قانع، لرويترز: "تم تعبئة كل فرقنا لتسريع المساعدة حتى يمكن تقديم الدعم الشامل والكامل"، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مجالات من الأمن إلى الغذاء والصحة.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025



وأفادت السلطات الصحية في العاصمة كابول، بأن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى القرى النائية المنتشرة في المنطقة التي لها تاريخ طويل من الزلازل والفيضانات.

The death toll from the earthquake in Afghanistan has risen to 800, with 1,500 injured. These figures are cited by Reuters, citing the Taliban. pic.twitter.com/ciNXi3KPvb — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2025



ودمّر الزلزال 3 قرى في كونار، وألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من القرى الأخرى، وفقًا للسلطات المحلية، مشيرة إلى أن 610 شخص على الأقل لقوا حتفهم في كونار، و12 في ننجرهار، وفقًا لرويترز.