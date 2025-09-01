إعلان

أكثر من 800 قتيل وآلاف الجرحى.. مشاهد من زلزال أفغانستان (فيديو-صور)

12:40 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
وكالات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان ليل الأحد/الاثنين، ويعد أحد أسوأ الزلازل التي تشهدها البلاد.


وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين. فيما نقلت طائرات هليكوبتر المصابين إلى المستشفى بعد انتشالهم من تحت الأنقاض بحثًا عن ناجين.


وتعمل فرق الإنقاذ من منظمة الصحة العالمية في أفغانستان والهلال الأحمر الأفغاني في نقل المصابين وتقديم المساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال المدمر.


كما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة الحدودية مع إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، إذ سُويت منازل من الطين والحجارة بالأرض بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة عند منتصف الليل على عمق 10 كيلومترات.


وستؤدي هذه الكارثة إلى زيادة الضغط على موارد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية، بدءًا من الانخفاض الحاد في المساعدات إلى الطرد الضخم لمواطنيها من الدول المجاورة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.


وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قانع، لرويترز: "تم تعبئة كل فرقنا لتسريع المساعدة حتى يمكن تقديم الدعم الشامل والكامل"، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في مجالات من الأمن إلى الغذاء والصحة.


وأفادت السلطات الصحية في العاصمة كابول، بأن رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى القرى النائية المنتشرة في المنطقة التي لها تاريخ طويل من الزلازل والفيضانات.


ودمّر الزلزال 3 قرى في كونار، وألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من القرى الأخرى، وفقًا للسلطات المحلية، مشيرة إلى أن 610 شخص على الأقل لقوا حتفهم في كونار، و12 في ننجرهار، وفقًا لرويترز.

زلزال أفغانستان زلزال أفغانستان فرق الإنقاذ منظمة الصحة العالمية
