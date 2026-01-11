إعلان

عبد العاطي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة اليمن

كتب : مصراوي

01:36 م 11/01/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة.

أكد عبد العاطي على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق ويحول دون انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وشدد عبد العاطي أهمية التوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني جامع، يفضي إلى تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع حداً لمعاناته.

بدر عبد العاطي وحدة اليمن الدكتور شائع محسن الزنداني

