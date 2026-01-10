10 صور توثّق ظهور لون وردي غامض في سماء بريطانيا.. ما القصة؟

مصراوي

مع تساقط الثلوج النادر الذي غطّى أجزاء واسعة من منطقة ويست ميدلاندز في بريطانيا مساء الخميس، فوجئ السكان بمشهد غير متوقع: توهّج وردي غامض أضاء سماء المدينة.

وتساءل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عمّا إذا كانت الظاهرة ناتجة عن غروب شمس شديد السطوع، أم عن ظهور مفاجئ للشفق القطبي.

لكن الحقيقة كانت أبسط بكثير. إذ تبيّن أن مصدر المشهد هو أضواء LED وردية اللون كانت مستخدمة على أرضية ملعب نادي برمنجهام سيتي لكرة القدم، بحسب ما أكده النادي.

وساعدت صور جوية أخرى في تتبع الظاهرة إلى ملعب سانت أندروز الخاص بنادي برمنغهام سيتي، حيث انعكست الإضاءة القوية على الغيوم المنخفضة، ما منح السماء لونًا ورديًا زاهيًا.

وشهدت سماء المدينة بأكملها هذا اللون اللافت، كما جرى تداول صور مماثلة من بلدة هيدنسفورد في مقاطعة ستافوردشير.

وقال مقدم النشرة الجوية في "بي بي سي" سايمون كينج إن الغطاء السحابي وتساقط الثلوج جعلا السماء أكثر قدرة على عكس الضوء، مشيرًا إلى أن ملعب سانت أندروز كان مصدر الإضاءة.

من جانبه، أوضح نادي هيدنسفورد تاون لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ظاهرة مشابهة وقعت في وقت سابق من الأسبوع، وكانت ناجمة عن أضواء LED الخاصة بأرضية الملعب، والمستخدمة "لمساعدة العشب على النمو والتعافي، والاستعداد لحصد النقاط الثلاث، لا لملاحقة الشفق القطبي".

وأضاف خبير الأرصاد: "الظروف الجوية، مع انخفاض الغيوم وحتى أثناء تساقط الثلوج، يمكن أن تجعل السماء أكثر انعكاسًا، فتُظهر توهج أضواء الشوارع والمباني، وحتى الأضواء البنفسجية الصادرة عن ملاعب كرة القدم".

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، غراهام مادج: "الأطوال الموجية الزرقاء للضوء تتشتت بسهولة أكبر بفعل الثلوج أو قطرات الماء، ما يسمح بمرور الأطوال الموجية الأطول، مثل الأحمر والبرتقالي".

وأضاف: "هذا قد يؤدي إلى تحوّل الألوان لتبدو أكثر وردية أو برتقالية".