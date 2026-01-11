بزشكيان: واجبنا هو منع مثيري الشغب في إيران من تدمير المجتمع بأكلمه

كتب- محمود الطوخي

تبنى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لهجة متشددة تجاه الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، متعهدا بمنع "مثيري الشغب" من تدمير المجتمع.

ويتزامن وعيد بزشكيان، مع تهديد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بأن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيكونان "هدفين مشروعين" في حال تعرضت إيران لهجوم.

وقال بزشكيان، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "علينا أن نجلس مع الناس ونحل مخاوفهم.. لكن الواجب الأسمى هو عدم السماح لمجموعة من مثيري الشغب بالقدوم وتدمير المجتمع بأكمله".

ودخلت الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى الأسبوع الثالث، مخلفة 116 قتيلا و2600 معتقل وفقا لنشطاء حقوقيين، وسط تعتيم بسبب قطع الإنترنت وخطوط الهاتف.