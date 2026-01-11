نتنياهو: نسعى إلى تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال 10 سنوات

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه يريد إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده بشكل تدريجي، مؤكدا أن هذا الأمر "قيد الإعداد".

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، أن إسرائيل تقدر بشدة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة على مر السنين، لكنها الآن "بلغت مرحلة النضج"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نتنياهو "لقد طورنا قدرات هائلة، وسيصل اقتصادنا قريبا، وبالتأكيد خلال هذا العقد، إلى تريليون دولار".

وأضاف نتنياهو أنه "ليس اقتصادا ضخما، ولكنه ليس صغيرا أيضا. لذلك، أريد تقليص المساعدات العسكرية بشكل تدريجي خلال السنوات العشر المقبلة".

ويبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل حاليا 3.8 مليار دولار.