مستشار خامنئي: إيران تعارض نزع سلاح حزب الله



وكالات

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تعارض قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.



وأضاف ولايتي، في مقابلة مع "تسنيم"، أن إيران "تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك"، في إشارة لحزب الله.



ويتزامن ذلك مع بحث الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، إذ كلفت الجيش بإعداد خطة في هذا الشأن لتطبيقها قبل نهاية العام الجاري.



وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله"، المدعوم من إيران.