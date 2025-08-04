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سخرية ومظاهرات غير مسبوقة.. تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل

06:39 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
  • عرض 7 صورة
    تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل
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كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت دول عربية وغربية مظاهرات حاشدة تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين المجوعين في القطاع، وسط تصاعد الغضب العالمي ضد الاحتلال.

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تونس

لليوم الثامن على التوالي، تتواصل المظاهرات أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية، إذ خرج عشرات التونسيين في مظاهرات، أول أمس السبت، احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وجدد المتظاهرون، في الاحتجاج الذي دعت إليه "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" و"الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيعالمطالبة بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة، ورددوا هتافات مثل: "فك الحصار وفتح المعابر واجب" و"وقف الإبادة والتجويع والقتل واجب".

المغرب

تظاهر مئات المغاربة، السبت، أمام مقر القنصلية الأمريكية في مدينة الدار البيضاء، تنديدًا بالدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين بغزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف شخص.

وفي ظل استمرار المجاعة في قطاع غزة، طالب المعتصمون بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، منددين بـ"العجز الدولي" إزاء ما يُرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين.

أستراليا

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين، وشارك نحو 90 ألف شخص في فعالية باسم "مسيرة من أجل الإنسانية"، عبر جسر هاربور الشهير في سيدني على الرغم من الأمطار الغزيرة، أمس الأحد، مطالبين بإنهاء حرب غزة ورفع الحصار عن القطاع المُدمر، وفقًا للشرطة المحلية، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين تراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص.

وحمل المتظاهرون أواني طهي رمزًا للجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، وهتفوا بعبارات مثل "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أمريكا". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن"، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، كما سُمِع هتافات "كلنا فلسطينيون" من مقدمة المسيرة، بحسب صحيفة "الجارديان".

فرنسا

تظاهر مئات الأشخاص، أول أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل استمرار المجاعة ووسط صمت دولي تجاه ما يحدث. وطالب المتظاهرون بفتح المعابر وإنهاء الحصار عن غزة، وبمحاسبة إسرائيل عن جرائمها وبوقف الدعم المُقدم للاحتلال في حربه.

بريطانيا

جابت مسيرة داعمة لفلسطين شوارع مدينة مانشستر البريطانية، وندد النشطاء المنظمون للمسيرة باستمرار الحرب في القطاع المُدمر واستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحًا ضد الأطفال والمدنيين، إذ مات نحو 180 شخص بسبب الجوع وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية، التي أعلنت في وقتٍ سابق عزمها الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تنتهي حرب غزة، بعدم الاكتفاء بهذه الخطوة بل التوقف عن تصدير الأسلحة لإسرائيل والتوقف عن كل أشكال الدعم المُقدم لها.

إيطاليا

ينظم نشطاء ومتضامنون مع فلسطين مظاهرات أسبوعية في مدينة ميلانو الإيطالية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني، ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب عليه عبارات مثل: "لن نترك غزة وحدها" و "الحرية لفلسطين".

وندد المتظاهرون برفض الحكومة الإيطالية التصويت على مقترح فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل بسبب حرب غزة، وذلك خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي عُقد الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، واتهموا روما بالتواطؤ مع الاحتلال في تلك الحرب.

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