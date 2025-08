سخرية ومظاهرات غير مسبوقة.. تصاعد الغضب العالمي ضد إسرائيل

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت دول عربية وغربية مظاهرات حاشدة تندد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين المجوعين في القطاع، وسط تصاعد الغضب العالمي ضد الاحتلال.

تونس

لليوم الثامن على التوالي، تتواصل المظاهرات أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية، إذ خرج عشرات التونسيين في مظاهرات، أول أمس السبت، احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وجدد المتظاهرون، في الاحتجاج الذي دعت إليه "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" و"الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، المطالبة بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة، ورددوا هتافات مثل: "فك الحصار وفتح المعابر واجب" و"وقف الإبادة والتجويع والقتل واجب".

المغرب

تظاهر مئات المغاربة، السبت، أمام مقر القنصلية الأمريكية في مدينة الدار البيضاء، تنديدًا بالدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الفلسطينيين بغزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف شخص.

وفي ظل استمرار المجاعة في قطاع غزة، طالب المعتصمون بفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، منددين بـ"العجز الدولي" إزاء ما يُرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين.

إعتصام كبير أمام السفارة الأمريكية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب دعماً لغزة ورفضا لتجويع سكانها. pic.twitter.com/sHdIduuZmC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025

أستراليا

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين، وشارك نحو 90 ألف شخص في فعالية باسم "مسيرة من أجل الإنسانية"، عبر جسر هاربور الشهير في سيدني على الرغم من الأمطار الغزيرة، أمس الأحد، مطالبين بإنهاء حرب غزة ورفع الحصار عن القطاع المُدمر، وفقًا للشرطة المحلية، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين تراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص.

Tens of thousands marched in Sydney, Australia, braving harsh weather to demand an end to the ongoing Israeli genocide and starvation campaign in Gaza. The protest has brought traffic on the Sydney Harbour Bridge to a standstill. pic.twitter.com/vPRcV42B2i — Quds News Network (@QudsNen) August 3, 2025

وحمل المتظاهرون أواني طهي رمزًا للجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، وهتفوا بعبارات مثل "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أمريكا". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن"، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، كما سُمِع هتافات "كلنا فلسطينيون" من مقدمة المسيرة، بحسب صحيفة "الجارديان".

Pro-Palestinian protest in Sydney draws tens of thousands; antisemitic signs, extremist symbols, and chants of “Death to the IDF” reported

📸Reuters pic.twitter.com/xPhrnLBl26 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 3, 2025

فرنسا

تظاهر مئات الأشخاص، أول أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس للتنديد بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل استمرار المجاعة ووسط صمت دولي تجاه ما يحدث. وطالب المتظاهرون بفتح المعابر وإنهاء الحصار عن غزة، وبمحاسبة إسرائيل عن جرائمها وبوقف الدعم المُقدم للاحتلال في حربه.

🇵🇸 DU MONDE PLACE DE LA REPUBLIQUE POUR LA PALESTINE



En plein été, une foule importante rassemblée pour dire stop au génocide à Gaza. Face à l'hypocrisie de Macron qui veut neutraliser la lutte du peuple palestinien, il faut continuer à construire la solidarité par en bas ! pic.twitter.com/cCDqpaGGEu — Révolution Permanente (@RevPermanente) August 2, 2025

بريطانيا

جابت مسيرة داعمة لفلسطين شوارع مدينة مانشستر البريطانية، وندد النشطاء المنظمون للمسيرة باستمرار الحرب في القطاع المُدمر واستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحًا ضد الأطفال والمدنيين، إذ مات نحو 180 شخص بسبب الجوع وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية، التي أعلنت في وقتٍ سابق عزمها الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم تنتهي حرب غزة، بعدم الاكتفاء بهذه الخطوة بل التوقف عن تصدير الأسلحة لإسرائيل والتوقف عن كل أشكال الدعم المُقدم لها.

Hundreds of protesters took to the streets of Manchester, UK, to march in solidarity with the people of Palestine amid the ongoing Israeli genocide, demanding an end to the Israeli blockade that has led to the mass starvation of Gazans.



Follow: https://t.co/AorBZcZGdl pic.twitter.com/Pj7uecgjC7 — Palestine Highlights (@PalHighlight) August 2, 2025

إيطاليا

ينظم نشطاء ومتضامنون مع فلسطين مظاهرات أسبوعية في مدينة ميلانو الإيطالية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني، ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب عليه عبارات مثل: "لن نترك غزة وحدها" و "الحرية لفلسطين".

وندد المتظاهرون برفض الحكومة الإيطالية التصويت على مقترح فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل بسبب حرب غزة، وذلك خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي عُقد الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، واتهموا روما بالتواطؤ مع الاحتلال في تلك الحرب.