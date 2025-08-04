وكالات

شهد شاطئ مدينة بنما في ولاية فلوريدا الأمريكية لحظات من الذعر، بعد رصد قرش ضخم من نوع "هامر هيد" (قرش المطرقة) على مسافة أمتار قليلة من المصطافين.

وظهر القرش خلال مطاردة عنيفة لسمكة "الراي اللاسعة"، في مشهد وثقته كاميرات المصطافين.

If you think you're safe swimming in the ocean, even in knee-to-waist deep water, think again.

This is an absolutely massive Great Hammerhead Shark just meters off the shore at Panama City Beach, Florida.



The Sharkiness of Floridian beaches is insane.

My local breaks are on… pic.twitter.com/m2zjC1MsPM — 🌏 𝑺𝒂𝒈𝒆 𝒐𝒇 𝑺𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔 💎 (@sageofstones) August 2, 2025

وتُعتبر شواطئ "سبيس كوست" في فلوريدا من بين أكثر الشواطئ في العالم التي تسجل حوادث عض من القروش، بحسب الإحصاءات.

أغلب هذه الحوادث لا تؤدي إلى وفيات، لكنها تثير القلق بين السكان والسباحين.

ويقول سكان محليون إن السباحين يكونون أحيانًا على بُعد أقل من 3 أمتار من القروش دون أن يلاحظوا ذلك، حيث إن بعض راكبي الأمواج توقفوا عن ممارسة الرياضة بسبب تكرار هذه المشاهد، إضافة إلى ضعف جودة الأمواج في المنطقة.