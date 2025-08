وكالات

شهد شاطئ مدينة بنما في ولاية فلوريدا الأمريكية لحظات من الذعر، بعد رصد قرش ضخم من نوع "هامر هيد" (قرش المطرقة) على مسافة أمتار قليلة من المصطافين.

وظهر القرش خلال مطاردة عنيفة لسمكة "الراي اللاسعة"، في مشهد وثقته كاميرات المصطافين.

If you think you're safe swimming in the ocean, even in knee-to-waist deep water, think again.

This is an absolutely massive Great Hammerhead Shark just meters off the shore at Panama City Beach, Florida.



The Sharkiness of Floridian beaches is insane.

