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على بعد أمتار من المصطافين.. نزال عنيف بين قرش وسمكة "الراي اللاسعة" بفلوريدا (فيديو)

12:12 م الإثنين 04 أغسطس 2025

نزال عنيف بين قرش وسمكة

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وكالات

شهد شاطئ مدينة بنما في ولاية فلوريدا الأمريكية لحظات من الذعر، بعد رصد قرش ضخم من نوع "هامر هيد" (قرش المطرقة) على مسافة أمتار قليلة من المصطافين.

وظهر القرش خلال مطاردة عنيفة لسمكة "الراي اللاسعة"، في مشهد وثقته كاميرات المصطافين.

وتُعتبر شواطئ "سبيس كوست" في فلوريدا من بين أكثر الشواطئ في العالم التي تسجل حوادث عض من القروش، بحسب الإحصاءات.

أغلب هذه الحوادث لا تؤدي إلى وفيات، لكنها تثير القلق بين السكان والسباحين.

ويقول سكان محليون إن السباحين يكونون أحيانًا على بُعد أقل من 3 أمتار من القروش دون أن يلاحظوا ذلك، حيث إن بعض راكبي الأمواج توقفوا عن ممارسة الرياضة بسبب تكرار هذه المشاهد، إضافة إلى ضعف جودة الأمواج في المنطقة.

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المصطافين الراي اللاسعة فلوريدا قرش وسمكة
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