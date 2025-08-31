زيادة ملحوظة في حالات التسمم بغاز الضحك في ألمانيا

برلين – (د ب أ)

شهدت ألمانيا زيادة في حالات التسمم بغاز "أكسيد النيتروز"، المعروف باسم "غاز الضحك" في خدمات الطوارئ على مستوى البلاد.

وقال دافيد شتايندل، رئيس خدمة طوارئ السموم في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عدد الاستفسارات المتعلقة بالتسمم بأكسيد النيتروز قد تضاعف تقريبا بين عامي 2023 و2024، مضيفا أن عدد الاستفسارات في ولايتي برلين وبراندنبورج ارتفع من 35 إلى 66 استفسارا خلال تلك الفترة.

وفي ولاية بادن - فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا تلقى مركز معلومات السموم (VIZ) ستة استفسارات حول أكسيد النيتروز في عام 2023، و17 استفسارا في عام 2024.

وأفاد مركز معلومات السموم لشمال ألمانيا (GIZ-Nord) بتقديمه 34 استشارة حول هذا الموضوع العام الماضي، مقابل 19 استشارة عام 2023. وفي بعض الحالات، سُجلت أضرار دائمة جراء هذا الغاز، مثل شلل في عضلات الذراع والساق. ويختص هذا المركز بولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورج وشليزفيج - هولشتاين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لمشروع قانون يحظر شراء وحيازة أكسيد النيتروز على القاصرين.

ويُعتبر أكسيد النيتروز شائعا بشكل خاص كمخدر في الحفلات بين المراهقين والشباب، ويُمكن شراؤه في عبوات واستنشاقه عبر البالونات.

ويُسبب هذا الغاز شعورا بالنشوة، إلا أن استهلاكه يرتبط بمخاطر عالية، تتراوح بين الدوار والإغماء والهلوسة وتلف دائم في الجهاز العصبي.



وطالب شتايندل باتخاذ حزمة من الإجراءات، وقال: "الحظر البحت يُعدّ قصر نظر في رأيي"، موضحا أنه يجب أيضا الحد من الإعلانات وإطلاق حملات توعية لتعريف المراهقين والشباب بالأضرار الجسيمة المترتبة على هذا الغاز.