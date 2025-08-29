دول أوروبية تندد بإعلان إسرائيل تأسيس وجود دائم في مدينة غزة

وكالات

ندد وزراء خارجية إسبانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والنرويج وسلوفينيا بشدة بالهجوم الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، وفقًا لما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

كما ندد وزراء خارجية الدول الأوروبية في بيان مشترك اليوم الجمعة، بإعلان إسرائيل تأسيس وجود دائم لها في غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بدأ العمليات التمهيدية للهجوم على غزة، وأنه يعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة.

وقرر الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.

وقال الجيش، في منشور على منصة "إكس"، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.