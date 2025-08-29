إعلام إيراني: البرلمان يعد خطة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي



وكالات

كشف الإعلام الإيراني، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن إعداد البرلمان خطة تقضي بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي الملحق بها، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الملف النووي الإيراني.

وأوضحت التقارير أن الخطة تشمل تعليق المفاوضات الجارية مع واشنطن وثلاث دول أوروبية، بجانب إنهاء التعاون الرقابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر على الساحة الدولية.