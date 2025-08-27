رافائيل غروسي يُعلن عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى إيران



وكالات

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الفريق الأول من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران.

وقال رافائيل غروسي، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستأنفون قريبا عمليات تفتيش المنشآت النووية.

وفي أواخر يوليو، وقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع قانون يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد لتفقد المواقع النووية الإيرانية.

ويشترط القانون منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وصدر القرار كرد فعل على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية" ضد منشآتها النووية.

كما اعتبرت السلطات الإيرانية أن هذا القانون يجسد إرادة الشعب الإيراني ويمثل ردا صريحا على "الاعتداءات غير القانونية" التي تتعرض لها البلاد، وفقا لروسيا اليوم.