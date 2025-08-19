بينهم طفلة.. شهيدان جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين غربي خان يونس





وكالات

استشهد فلسطينيين، بينهم طفلة وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في محيط الكلية الجامعية غربي مدينة خان يونس.

وقبيل منتصف الليلة الماضية استشهد 4 مواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع، وفقا لـ وفا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,004 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156,230 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.