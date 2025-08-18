إعلان

لحظة وصول القادة الأوروبيين إلى البيت الأبيض "صور"

09:27 م الإثنين 18 أغسطس 2025
    وصول القادة الأوروبيين إلى البيت الأبيض
    وصول القادة الأوروبيين إلى البيت الأبيض
    وصول القادة الأوروبيين إلى البيت الأبيض
وكالات

وصل عدد من القادة الأوروبيون إلى البيت الأبيض، لإجراء محادثات حاسمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع روسيا.

ووصل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني.

ويجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لإجراء محادثات حاسمة بشأن الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحمل فيه الرئيس الأمريكي أوكرانيا مسؤولية التوصل إلى اتفاق سلام.

