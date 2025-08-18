إعلان

بعد سخرية ترامب من ملابسه سابقًا.. كيف ظهر زيلنسكي اليوم في البيت الأبيض؟

08:45 م الإثنين 18 أغسطس 2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إلى البيت الأبيض مرتديًا قميصًا وسترة سوداء، في مظهر رسمي أكثر من زيه العسكري المعتاد، لكنه لم يختر ارتداء بدلة كاملة وربطة عنق.

وكانت مسألة مظهر زيلنسكي موضوع نقاش بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قبل اللقاء، وفق ما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أوروبي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب اقترحت عدم ارتدائه الزي العسكري خلال الاجتماع.

ترامب يستقبل زيلينسكي

ويعود الجدل حول ملابس الرئيس الأوكراني إلى لقائه بترامب في مارس الماضي، حين أثار زيه العسكري انتقادات وعلّق ترامب ساخرًا عند استقباله قائلاً: "إنه يرتدي ملابس أنيقة اليوم"، وخلال ذلك اللقاء، رد زيلينسكي على سؤال أحد المراسلين بشأن سبب عدم ارتدائه بدلة، قائلاً إنه سيظل يرتدي زيه العسكري حتى يتحقق السلام في أوكرانيا.

ويُعتقد أن السترة السوداء التي ارتداها زيلينسكي في لقائه الأخير بالبيت الأبيض هي نفسها التي ظهر بها في جنازة البابا فرنسيس بالفاتيكان في أبريل، وكذلك في قمة حلف شمال الأطلسي في هولندا خلال يونيو الماضي.

