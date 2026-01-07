إعلان

ترامب: أشك أن الناتو سيساعدنا في حال احتجنا إليه

كتب : محمد جعفر

05:05 م 07/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدخله المباشر أعاد تشكيل دور حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن معظم دول الحلف كانت قبل ذلك لا تفي بالتزاماتها المالية، وأن إنفاقها الدفاعي لم يكن يتجاوز 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أن الولايات المتحدة كانت تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا داخل الحلف، قائلًا إن واشنطن كانت "وبكل حماقة" تدفع نيابة عن دول أخرى، قبل أن يتدخل ويرفع مساهمات الدول الأعضاء إلى نحو 5% من ناتجها المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الدول باتت تسدد التزاماتها فورًا، وأضاف أن كثيرين اعتبروا هذا الأمر مستحيلًا، لكنه تحقق، على حد وصفه، لأن تلك الدول "أصدقاؤه".

واعتبر ترامب أن تدخله حال دون سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا، مؤكدًا أنه لولا ذلك لكانت موسكو قد بسطت نفوذها على البلاد بأكملها. كما شدد على أنه أنهى بمفرده ثماني حروب، منتقدًا في الوقت نفسه قرار النرويج، العضو في الناتو، عدم منحه جائزة نوبل للسلام، واصفًا القرار بـ"الحماقة"، قبل أن يؤكد أن الأهم بالنسبة له هو "إنقاذ ملايين الأرواح".

وأشار ترامب إلى أن روسيا والصين لا تخشيان حلف الناتو من دون الولايات المتحدة، معربًا عن شكوكه في أن يكون الحلف مستعدًا للدفاع عن واشنطن إذا احتاجت إلى ذلك فعليًا، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب الناتو "حتى لو لم يكونوا هم إلى جانبنا".

وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن الصين وروسيا لا تخشيان ولا تحترمان سوى الولايات المتحدة، معتبرًا أن إدارته أعادت بناء الجيش الأمريكي خلال ولايته الأولى، ولا تزال تواصل ذلك، قائلًا: أن الرئيس ترامب أعاد بناء الولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا شعاره: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حلف شمال الأطلسي سيطرة روسيا الكاملة على أوكرانيا

