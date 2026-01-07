إعلان

روسيا تنشر سفنا عسكرية لحماية ناقلة نفط هربت من تفتيش أمريكي

كتب : مصراوي

04:03 م 07/01/2026

ارشيفية

وكالات


نشرت روسيا سفنا عسكرية لحماية ناقلة نفط تردد أنها هربت من تفتيش أمريكي، طبقا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام.

وكانت السفينة التي سبق لها أن حملت نفطا فنزويليا، تبحر تحت علم جويانا تحت اسم "بيلا1" لكنها موجودة حاليا بين أيسلندا والجزر البريطانية بعد أن تم تغيير علمها كسفينة روسية وتغيير اسمها إلى "ذا مارينيرا"، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة (سي بي إس) إن ناقلة النفط غيرت مسارها فجأة للتهرب من عملية بحث من قبل خفر السواحل الأمريكيين، وذكرت تقارير أن روسيا أرسلت غواصة وسفنا أخرى لحماية الناقلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني حلق على ما يبدو فوق ناقلة النفط أثناء عبورها شمال المحيط الأطلسي، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر لوكالة الأنباء البريطانية إن "الولايات المتحدة هي أهم شريك دفاعي وأمني للمملكة المتحدة".

ولم يقدم البيت الأبيض ولا الحكومة البريطانية إجابات محددة على الاستفسارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بالفعل، قبل العملية العسكرية في فنزويلا التي أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، بفرض حصار بحري على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة من أحد الموانئ في الدولة الغنية بالموارد، ويتهم الحلفاء الغربيون روسيا باستخدام ناقلات النفط القديمة للالتفاف على العقوبات.

روسيا سفن عسكرية حماية ناقلة نفط تفتيش أمريكي

