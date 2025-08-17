سفير أمريكا بإسرائيل يهاجم مقررة أممية بعد تصريحاتها عن حماس |فيديو

وكالات

هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، بعد تصريحاتها التي دافعت فيها عن حركة حماس.

وأعاد هاكابي نشر مقطع الفيديو التي تحدثت فيه ألبانيزي عن حماس، وعلق عليه قائلًا: "أكثر التعليقات إساءةً سمعناه خلال جيل كامل.. 'حماس بنَت مدارس'".

Most stunningly offensive comment heard in a generation. “Hamas built schools…”. That’s as stupid as saying “Hannibal Lector made creative culinary dishes.” https://t.co/13bQ4dXvjy — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 16, 2025

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، قالت إن الناس يكررون الرواية ذاتها بشأن حماس لكن كثيرين لا يعرفون الحركة.

وأردفت ألبانيزي، قائلة إن حماس قوة سياسية وصلت السلطة بعد فوزها في انتخابات وُصِفت بأنها "الأكثر ديمقراطية" في عام 2005، وإن الحركة أنشأت مدارس ومؤسسات عامة ومستشفيات وكانت السلطة القائمة في قطاع غزة بحكم الأمر الواقع.

وتابعت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي: "حماس ليست جماعة من القتلة المتعطشين للدماء أو المقاتلين المدججين بالسلاح".

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المقررة الأممية الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب دعمها لغزة وإدانتها للحرب الإسرائيلية.