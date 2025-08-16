بعد لقاء ترامب وبوتين.. بيان أوروبي مشترك يؤكد دعم أوكرانيا

وكالات

أصدر المجلس الأوروبي، اليوم السبت، بيانًا مشتركًا للرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفنلندي، ورئيس الوزراء البولندي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك عقب إحاطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قمة ألاسكا.

وقال الزعماء الأوروبيون إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل عقد قمة ثلاثية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس، لكنهم أصروا على أن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ القرارات على أراضيها.

ورحب القادة بجهود الرئيس ترامب لوقف "القتل" في أوكرانيا، وإنهاء "حرب العدوان الروسية"، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد البيان أن "أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية قوية للدفاع بشكل فعال عن سيادتها وسلامة أراضيها"، مشددًا على أن القرار يعود لأوكرانيا بشأن أراضيها، إذ "لا يجوز تغيير الحدود الدولية بالقوة".

وأضاف البيان: "سيستمر دعمنا لأوكرانيا. ونحن عازمون على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة أوكرانيا، وصولًا إلى إنهاء القتال وتحقيق سلام عادل ودائم".

وقالت الدول الأوروبية في بيانها، إنها ستواصل فرض العقوبات والتدابير الاقتصادية الأوسع للضغط على اقتصاد الحرب في روسيا حتى يتحقق سلام عادل ودائم.

واختتم الزعماء الأوروبيون بيانهم بالقول: "يمكن لأوكرانيا أن تعتمد على تضامننا الثابت بينما نعمل من أجل تحقيق السلام الذي يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا".







