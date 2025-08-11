إعلان

"مراسلون بلا حدود" تندد بتجاهل المجتمع الدولي استهداف صحفيي غزة

12:52 م الإثنين 11 أغسطس 2025

منظمة مراسلون بلا حدود

وكالات

أفادت منظمة مراسلون بلا حدود، بأن الجيش الإسرائيلي يكرر في الهجوم المتعمد على خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة ما وصفته بأنه "عملية معروفة ومثبتة خصوصًا ضد صحفيي الجزيرة".

وقالت المنظمة، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاهل تحذيرات من قرب هذا الهجوم، منددة بذلك.

وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود العالم باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما سمته "عمليات الإعدام الإسرائيلية للصحفيين".

ودعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، وأدانت الإستراتيجية التعتيمية لإسرائيل والهادفة لطمس جرائمها في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا.

منظمة مراسلون بلا حدود غزة مستشفى الشفاء
