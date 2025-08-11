مكتب الإعلام الحكومي يُدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق صحفيي غزة



وكالات

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، 5 صحفيين في غزة، بينهم: "أنس الشريف ومحمد قريقع" مراسلا قناة الجزيرة، جراء قصف مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

قال المكتب الإعلامي، إن الجريمة وقعت بعد استهداف مقصود ومتعمد للخيمة، ما أسفر عن استشهاد كلا من: "أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر المصور الصحفي، ومؤمن عليوة المصور الصحفي، ومحمد نوفل مساعد المصور الصحفي"، بالإضافة إلى إصابة عدد من الصحفيين الآخرين.

وأشار البيان إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية ارتفع إلى 237 شهيدا، وفقا للغد.

واعتبر المكتب أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس جرائم الإبادة، محملا الاحتلال، والإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في الإبادة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة.

دعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى إدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استهدف بالاحتلال شكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة، والمصورين في القناة إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، بالإضافة إلى إصابة مراسل قناة الكوفية الصحفي محمد صبح.