الجيش الإسرائيلي يرد على تغريدة محمد صلاح.. فماذا قال؟

07:51 م الأحد 10 أغسطس 2025

محمد صلاح

وكالات

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، على تغريدة محمد صلاح قائد المنتخب المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، التي تساءل فيها عن أسباب استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وأوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، ردا على تغريدة صلاح، أن مراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أيّة حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وقال شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، مضيفا "حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج إلى معلومات مفصلة"، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

وكان محمد صلاح، علّق السبت على استشهاد اللاعب الفلسطيني، عبر مشاركة منشور للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نعى فيها العبيد، كاتبا على حسابه بمنصة "إكس" "وداعًا سليمان العبيد، "بيليه فلسطين، موهبةٌ أعادت الأملَ إلى قلوبِ أطفالٍ لا يُحصى، حتى في أحلكِ الأوقات".

وأعد صلاح نشر تغريدة "يويفا" معلّقا عليها بـ"هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

واستشهد اللاعب الفلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف عددا من منتظري المساعدات الإنسانية بجنوب قطاع غزة.

محمد صلاح الجيش الإسرائيلي سليمان العبيد بيليه فلسطين
