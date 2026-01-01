توقف مفاجئ لجميع الرحلات في أكبر مطارات إيران.. ماذا حدث؟

وكالات

أعلنت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أنه على إثر حدوث خلل طفيف ومؤقت في أحد أنظمة المراقبة التابعة لمركز التحكم في المجال الجوي للبلاد، تم إيقاف الرحلات الجوية من بعض المطارات، من بينها مطارا مهرآباد ومشهد، بشكل مؤقت.

وعقب تداول شائعات خلال الساعات الماضية حول إلغاء رحلات مطار مهرآباد، أصدرت إدارة العلاقات العامة لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية بيانًا أوضحت فيه تفاصيل التوقف القصير لبعض الرحلات، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي رحلة في هذه المطارات.

ووفقًا لما جاء في البيان، فإنه ظهر اليوم الخميس، وبسبب حدوث خلل طفيف ومؤقت في أحد أنظمة المراقبة التابعة لمركز التحكم في المجال الجوي للبلاد، تم إيقاف الرحلات المغادرة من بعض المطارات، من بينها مهرآباد ومشهد، لمدة تراوحت بين 15 و20 دقيقة بشكل مؤقت.

وأضاف البيان أن هذا التوقف القصير جاء فقط بهدف الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية، وفي إطار الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية للطيران.

وأكدت إدارة العلاقات العامة للشركة في بيانها أنه خلال فترة حدوث هذا الخلل، لم يطرأ أي اضطراب على الرحلات العابرة للأجواء الإيرانية أو الرحلات التي كانت قيد التنفيذ، حيث استمرت جميعها في تلقي خدمات الملاحة الجوية بشكل كامل.

كما أعلنت الشركة أنه بفضل التدخل السريع، والتنسيق الدقيق، والجهود المتواصلة للوحدات التشغيلية والفنية والرقابية، تم معالجة الخلل في أقصر وقت ممكن، وعادت الرحلات المغادرة من المطارات إلى طبيعتها.

وفي ختام البيان، شددت الشركة على أن سلامة الرحلات تمثل أولوية مطلقة لديها، وأن جميع الأنظمة التشغيلية والملاحية تخضع للمراقبة والدعم والتحديث المستمر، بهدف منع حدوث أي أعطال محتملة.